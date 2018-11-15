مجلس الشارقة الرياضي يبحث التعاون مع "لجنة التربية بالاستشاري"

الشارقة 24:

بحث وفد من لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مختلف الأدوار والرؤى التي ينتهجها مجلس الشارقة الرياضي في إثراء الحركة الرياضية والمشهد الرياضي والثقافي والاجتماعي بأندية الإمارة الباسمة وتناول سياسات المجلس المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد مؤخراً لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة السيد محمد سلطان الخاصوني رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام.

تناول الاجتماع استعراضاً وشرحاً متكاملاً لخطة مجلس الشارقة الرياضي والتزامه بنشر الوعي الرياضي والثقافي والمجتمعي، وتكوين القيادات الرياضية ومشاركة المجتمع وهيئاته ومؤسساته وأفراده والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وصولا لتأصيل الهوية الوطنية الإماراتية وإعلاء الحس الوطني.

وتم استعراض أهم المبادرات والأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية التي يقوم بها المجلس بجانب شرح تفصيلي عن صدور القانون المنظم للحركة الرياضية وإعداد العديد من اللوائح والنظم والسياسات التي تنظم مختلف الشؤون المالية والإدارية بالأندية، كما تم استعراض السياسة الإعلامية والتسويقية للمجلس والدور الذي يقوم به في التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة في إبراز دوره، بالإضافة إلى دور المجلس وخططه في تطوير القطاع الرياضي ونشر الألعاب الفردية والجماعية.

وبهذه المناسبة، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي أن زيارة وفد المجلس الاستشاري تعبر عن الاهتمام الكبير والحرص بالمؤسسات الرياضية وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة يومية ومستمرة للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وهو ما ينعكس على الاهتمام بالرياضة والرياضين.

وبدوره أشاد السيد محمد سلطان الخاصوني بجهود مجلس الشارقة الرياضي وما حققه من أعمال تسهم في النهوض بالحركة الرياضية في الإمارة وتنفيذ سياسة الدولة والإمارة في المجال الرياضي، معرباً عن تقديره للرئيس والأمين العام والكوادر في المجلس على الاستقبال وما قدموه من شرحٍ وافٍ مما يساهم في تواصل العمل من أجل الارتقاء بالبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية لتحقيق نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.