سباحو "تراث الإمارات" يشاركون في بطولة "رئيس الدولة للسباحة"

الشارقة 24 – وام:

يشارك فريق نادي تراث الإمارات للسباحة في منافسات "بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للسباحة"، في فئتي الناشئين والعمومي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة.

وتقام يومي الجمعة والسبت، في مسبح مجمع حمدان الرياضي في دبي، منافسات المراحل السنية 12 - 13 عاماً، و14- 15 عاماً و16-17 عاماً.

فيما تقام بطولة العمومي ومرحلة 11 عاماً في مسبح نادي الجزيرة في أبوظبي يومي 23 - 24 نوفمبر الجاري، بينما يشهد نادي أبوظبي للرياضات البحرية منافسات المياه المفتوحة في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأكد أحمد الحوسني رئيس قسم الأنشطة المتخصصة في نادي تراث الإمارات، أن سباحي النادي سيشاركون في مراحل 11 و13 و15 عاماً، مشيراً إلى أن الفريق استعد بشكل جيد للحصول على مراكز متقدمة في البطولة.