نادي الوصل يشكل مجلساً للاتصال ووحدة لاستشراف المستقبل

الشارقة 24 - محمود علي:

أضاف مجلس إدارة نادي الوصل، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة راشد بالهول رئيس المجلس، حسن طالب المري، إلى لجنة كرة القدم.

وشكل المجلس، مجلس الاتصال والابتكار برئاسة عبيد سلطان الشامسي نائب رئيس المجلس، وبعضوية كل من حمدان العامري، وجمعة المنصوري، ومنصور عبد الله درويش، والدكتور أحمد الرميثي، وعبد الله حسن، وناصر الشحي، وسالم المناعي، وذلك لمد جسور التواصل المباشر مع الجماهير.

وكلف المجلس، عبيد سلطان الشامسي نائب رئيس المجلس، بتشكيل لجنة لتوثيق إنجازات النادي، رياضياً وإدارياً، واستحدث وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى "إدارة استشراف المستقبل"، لاستشراف مستقبل النادي، ومناقشة التحديات المستقبلية.

واعتمد المجلس، تعيين حميد يوسف كمتحدث رسمي لشركة كرة القدم، ونبيل عبد الكريم كمتحدث رسمي لشركة الألعاب الجماعية والفردية، بجانب استمرار محمد علي عامر في مهمته كمتحدث رسمي للنادي.

وصادق المجلس، على استقالة محمد الحمادي عضو مجلس إدارة النادي، ووجه الشكر له على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية.

واعتمد مجلس إدارة نادي الوصل، ماجد الحمادي مدير الفريق، وأحمد البلوشي مدير المكتب الإعلامي، كممثلين للنادي في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك لحضور قرعة البطولة، وورش العمل.