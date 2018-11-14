"الشارقة الرياضي" يُطلع منسقي أندية الإمارة على مهامه

الشارقة 24:

عقدت لجنة الاستراتيجية بمجلس الشارقة الرياضي اجتماعاً مؤخراً بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مع منسقي الأندية في الإمارة الباسمة، بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان رئيس اللجنة والأعضاء.

رحب سعادة عيسى هلال الحزامي في بداية الاجتماع بالحضور، مبيناً أن المجلس يأمل التعاون من الأندية والمساهمة في صنع خطة استراتيجية متكاملة للمجلس والأندية التابعة لها بالإمارة، ومن هنا جاءت فكرة عمل هذا اللقاء لمشاركتهم بالأهداف التي يسعى المجلس للعمل عليها لتحقيق النتائج المرجوة.

وأشار الأمين العام أن لجنة الاستراتيجية تواصل اجتماعاتها وأعمالها لتحقيق الغايات والأهداف التي تكليفهم بها، بناءً على توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس للاهتمام بكل ما يتعلق بوضع الاستراتيجيات الشاملة التي تهم القطاع الرياضي بالإمارة.

وأضاف سعادته أن دور الأندية مهم وأساسي في عمل اللجنة وتنفيذ مهامه ومسؤولياته، في إطار العمل الطموح لخدمة أندية الإمارة حيث تشكل اللجنة أهمية كبيرة بالنسبة لهم ليتم الاستفادة من الخطط والاستراتيجيات والإجراءات التي ستقوم اللجنة بتنفيذها، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على مسيرة الأندية من كل النواحي ووفق المراحل التي تسير بها أعمال اللجنة.

وبدوره تطرق الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان إلى دور اللجنة ومراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية، حيث تتكون من رؤية ورسالة وقيم وأهداف تشغيلية، ومبادرات ومشاريع مرنة تخدم أندية الإمارة ،كما تم إجراء استطلاع حول تقييم البيئة الخارجية والداخلية باستخدام نموذج "steep"، مضيفاً أن مهام اللجنة تساعد في نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارة، بجانب القيام بالزيارات الميدانية من أجل المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي، من واقع الخطط الطموحة التي يتم وضعها وتنفيذها بهدف خدمة أندية الإمارة الباسمة.