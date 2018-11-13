الظفرة يحقق أول فوز له على الشارقة في كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز الظفرة على ضيفه الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها إستاد حمدان بن زايد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، الثلاثاء.

سجل ديغو ريغوناتو هدف الظفرة في الدقيقة 34.

ورفع فرسان الغربية رصيدهم إلى سبع نقاط في المركز الثالث، في حين ما زال رصيد الشارقة خالياً من النقاط في المركز الأخير، وتعرض الملك للهزيمة الرابعة على التوالي في مسابقة كأس الخليج العربي.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للظفرة على الشارقة خلال مواجهات الفريقين في كأس الخليج العربي.