الإثارة تتواصل في بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

الشارقة 24:

يواصل فريق الإدارة العامة للحرس الأميري تقديم عروضه القوية وتحقيق الفوز الثاني له على التوالي، وذلك بعد فوزه الهام على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات المجموعة الأولى ليقترب بقوة من التأهل للدور الثاني ويحتل قمة المجموعة برصيد ستة نقاط بالتساوي مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ويتوقف رصيد الطرق والمواصلات عند ثلاثة نقاط ويتأزم موقفه في حجز بطاقة التأهل للدور الثاني.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها حقق فريق دائرة الموارد البشرية فوزه الأول في البطولة على فريق مؤسسة الشارقة للإعلام بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لينعش أمله في البحث عن بطاقة التأهل للدور الثاني بينما يفقد فريق الشارقة للإعلام أماله في التأهل للدور الثاني.

وضمن منافسات المجموعة الثانية استطاع فريق نادي الثقة للمعاقين تحقيق فوز مستحق على فريق جمعية الشارقة التعاونية بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة ليعوض خسارته المفاجئة في المباراة الأولى، كما حقق فريق الشارقة للتعليم فوزه الثاني في المجموعة بعد فوزه على فريق هيئة مطار الشارقة الدولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويصل للنقطة السادسة يحتل بها قمة المجموعة.

من جانبه عبر يونس شير محمد مدرب فريق الإدارة العامة للحرس الأميري عن سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق خلال المباراة وتحقيق الفوز الثاني له، مؤكداً بأن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لبلوغ المباراة النهائية، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين موظفي.