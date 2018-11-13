اتحاد الإمارات لكرة القدم يعلن موقفه من طلب تأجيل ودية الأبيض والفراعنة

الشارقة 24- محمود علي:

تلقى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم مساء الإثنين، الموافق 12 نوفمبر الجاري رسالة من شركة "برزنتيشن سبورت" الراعي الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تفيد بطلب تأجيل المباراة الدولية الودية بين منتخبنا الوطني الأول وشقيقه منتخب مصر المقرر إقامتها يوم 20 نوفمبر 2018 باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وأشارت رسالة الشركة إلى أن قرار التأجيل جاء بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبناء على هذا الأمر، فإن اتحاد الإمارات لكرة القدم يبدي استيائه الشديد من التعامل غير الاحترافي من شركة "برزنتيشن سبورت" خاصة بعد اتفاق الطرفين على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة وإدراجها ضمن أجندة المباريات الدولية الودية في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والإعلان الرسمي عن إقامة المباراة من قبل الاتحاد المصري عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 23 أكتوبر 2018.

وعليه قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وقف التعامل مع شركة "برزنتيشن سبورت" مستقبلاً.

وأضاف البيان: كما يبدي اتحاد الإمارات لكرة القدم استغرابه من التصريحات التي أدلى بها بعض مسؤولي المنتخب المصري لكرة القدم وتداولتها وسائل الإعلام المختلفة حول إلغاء أو تأجيل المباراة قبل مخاطبتنا بشكل رسمي.

وتابع البيان: انطلاقاً من حرص اتحاد الكرة على توفير احتياجات المنتخب الوطني من تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية ومباريات دولية ودية ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، وعدم تأثر برنامج معسكر المنتخب المقام حالياً في دبي، فإن الاتحاد قام وبشكل فوري بعد استلام رسالة تأجيل المباراة بالبحث عن منتخب بديل سيتم الإعلان عنه لاحقاً.