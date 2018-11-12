العين يفوز على الفجيرة ويتأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

حسم العين تأهله إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها إستاد الفجيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من المجموعة الثانية الإثنين.

تقدم كايو فرنانديس للعين في الدقيقة الـ 23 من ركلة جزاء، وأضاف جمال معروف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 60، وعاد كايو ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 77، وجاء هدف الفجيرة في الدقيقة الـ 86 عن طريق أحمد موسى.

ورفع العين رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، في حين توقف رصيد الفجيرة عند نقطة واحدة في المركز السادس.