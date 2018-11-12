الألعاب الجماعية بنادي الشارقة تنظم محاضرة "فن التعامل"

الشارقة 24:

نظمت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي محاضرة بعنوان "فن التعامل الذهني مع فئات المراحل السنية"، في إطار مساعيها الرامية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بالنادي، واستهدفت المحاضرة مدربين وإداريين فرق كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية بالنادي، بجانب بعض أولياء الأمور.

وهدفت إلى التطوير والتنمية المهنية للمدربين والإداريين، وتدريبهم على كيفية التعامل مع فئات المراحل السنية، من أجل إعداد جيل من اللاعبين المتميزين والموهوبين، بما يحقق أهداف النادي الاستراتيجية وتطلعاته المستقبلية.

وألقى المحاضرة الخبير الرياضي والمحاضر الدولي الدكتور نبيل طه حسين، ودارت محاور المحاضرة، التي انعقدت يومي الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر الجاري بمقر إدارة الألعاب الجماعية بمنطقة سمنان، حول الخصائص السيكولوجية للصغار وكيفية تدريبهم، وكذلك ما يجب تجنبه في تدريب الصغار، وأسباب عزوفهم عن المشاركة في الأنشطة المتنوعة، وأخيراً أهم السمات التي يجب توفرها في شخصية المدرب والإداري المسؤول عن المراحل السنية.

وتقدم الحضور سعادة محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية وسعادة سعيد مطر، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي أميري وناجي ربيعة أعضاء إدارة الألعاب الجماعية، وأحمد محمد ندا المدير الإداري للألعاب الجماعية.

كما حضر جانب من المحاضرة سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، الذي أثنى على مبادرة إدارة نادي الشارقة الرياضي في إقامة مثل هذه المحاضرات والندوات التثقيفية للكوادر العاملة بالنادي.

ومن جهته أكد سعادة محمد عبيد الحصان، أن نادي الشارقة حريص على التخطيط السليم وتثقيف المدربين والإداريين، باستمرار خاصة المتعاملين مع فئات البراعم والأشبال والناشئين، لأن الطفل والناشئة والشباب مشروع المستقبل.

وأشار الخبير الرياضي الدكتور نبيل طه، المحاضر الدولي، إلى أن الفهم الصحيح للفروقات الفردية بين الأطفال في الجوانب النفسية والفيسيولوجية، هو الطريق الصحيح للنهوض بالمستوى الرياضي في عالمنا العربي.

وأضاف الخبير البحريني، إن الطفل وبالفطرة شخص قابل للتغيير والتعلم وفهم الأمور بسرعة أكثر من غيره، كما أنه ميال لكل جديد ويمل الأشياء التقليدية ويهرب منها، لذا كلما وجد الأرضية الخصبة والتعامل الجاد الواعي بمتطلبات العصر والمرحلة العمرية، والتجديد والابتكار في أساليب التعليم والبرامج المنهجية للتربية الرياضية بمفهومها الشامل، سيتطور مستوى أبنائنا ونستطيع استخراج أفضل ما لديهم.