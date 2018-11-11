"الشارقة لرياضات الدفاع" يعتمد الجوجيتسو في أندية الإمارة

الشارقة 24:

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن اعتماد رياضة الجوجيتسو، رسمياً، في أندية الإمارة، وضمها إلى قافلة الألعاب الفردية والجماعية التي تمارس بالنادي، وذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد الأحد، في نادي الشارقة للجولف والرماية.

حضر المؤتمر سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ممثلاً عن اتحاد الإمارات للجوجيتس، ورؤساء الأندية الرياضية بإمارة الشارقة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية العامة في الإمارة.

ومع انضمام نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ارتفع عدد الأندية التي تمارس اللعبة في الدولة إلى 16 نادي.

وأعرب يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، عن فخر الاتحاد ليكون شاهداً على بداية رواية جديدة لرياضة الجوجيتسو في إمارة الشارقة، التي احتلت مكانة كبيرة وبارزة في دولة الإمارات، وكان لها إيقاع مختلف اختصر الزمن والمسافات.

وتقدم البطران بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهوده التي ساهمت بشكل كبير في وصول رياضة الجوجيتسو لهذا المستوى من الانتشار، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الرياضة والرياضيين.

وأضاف البطران، أن إمارة الشارقة تبدأ اليوم، رسمياً، بنشر رسالة الجوجيتسو، لتشاركنا الحلم والإنجاز، ولتكون هذه الإمارة الغالية ساحة لكل الراغبين في الدخول إلى عالم هذا الفن الرياضي النبيل، وكلنا ثقة أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأندية الشارقة الرياضية سيواصلون نجاحاتهم معنا، كما نجحوا مسبقاً وبامتياز في الدفع بألعاب فردية على طريق التفوق.

وأكد البطران، أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أصبح الآن بوابة الجوجيتسو إلى الإمارة بأكملها، وهو ما سنعول عليه مستقبلاً في رفد منتخباتنا ومراكز اللعبة بموهوبين، يساهمون في صدارة الإمارات كمركز رئيسي على خارطة الجوجيتسو عالمياً.

وتابع البطران: "أننا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو نثمن كل مسعى لمشاركتنا العمل والإنجاز، فكلنا نعمل من أجل الإمارات، وهدفنا جميعاً هو رفع راية الإمارات في شتى المحافل، وهي غاية يساهم فيها الجميع، وفي رياضة الجوجيتسو أمامنا طريق مشرق ندعو الجميع لمشاركتنا السير فيه، وهو طريق وصلنا فيه إلى العالمية وحريصون على أن تكون بصمة الإمارات بارزة فيه".

ومن جانبه، قال أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: "لقد عملنا بجهد للوصول إلى هذه اللحظة الفارقة في عمر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وهي اعتماد رياضة الجوجيتسو ضمن أنشطة النادي، وكذلك ضمن أندية إمارة الشارقة بشكل عام، وذلك برعاية كريمة من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومجلس الشارقة الرياضي".

وأضاف العويس: "لقد أصبحت رياضة الجوجيتسو مطلباً لمعظم الأندية في الدولة بشكل عام، وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، ومن هنا جاء اهتمامنا بهذه الرياضة، وعملنا على تجهيز عدد من اللاعبين وكذلك صالات التدريب والأدوات اللازمة لممارسة هه الرياضة بشكل آمن وفعال".

وعلى هامش المؤتمر الصحافي، تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واتحاد الإمارات للجوجيتسو، وشركة بالمز الرياضية، وذلك بهدف تطوير وتدعيم اللعبة في الإمارة.