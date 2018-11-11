نادي الشارقة يستحوذ على جوائز الشهر للجنة دوري المحترفين

الشارقة 24 - محمود علي:

استحوذ لاعبو ومدرب نادي الشارقة، متصدر دوري الخليج العربي، على جوائز الأفضل الشهرية لشهر أكتوبر، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت.

وفاز مهاجم الشارقة البرازيلي ويلتون سوارس بجائزة أفضل لاعب في الشهر باختيار الجماهير، متفوقاً بفارق ضئيل على الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم نادي النصر الذي حل ثانياً، بينما جاء البرازيلي فرناندو غابرييل صانع ألعاب نادي الفجيرة ثالثاً في التصويت.

وتفوق حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني على شقيقه علي الحوسني حارس مرمى عجمان، الذي أنهى التصويت في المرتبة الثانية، والمخضرم ماجد ناصر حارس مرمى وقائد شباب الأهلي دبي، الذي حل في المركز الثالث.

من جانبه، حصد مدرب الفريق عبد العزيز العنبري جائزة مدرب الشهر للمرة الثانية على التوالي، متفوقاً على الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر، الذي حل ثانياً في التصويت، بينما جاء مواطنه فوك رازوفيتش مدرب الظفرة ثالثاً.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لكل شهر تضم ثلاثة أسماء في كل فئة، يتم اختيارهم بناءً على الإحصائيات.