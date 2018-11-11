الإثارة تتواصل في بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

الشارقة 24- محمود علي:

حقق فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة فوزه الثاني على التوالي، في منافسات المجموعة الأولى، وذلك بتغلبه على فريق هيئة الطرق والمواصلات، بنتيجة 6 أهادف مقابل 3.

أحرز للشرطة اللاعبون وليد الغول، وعبد الرحمن محمد، وأحمد عبد الله، وأحمد سيف، ومانع سعيد ومحمد علي، بينما أحرز أهداف الطرق والمواصلات عمار إبراهيم، وشادي قنديل، وأحمد سليمان بهذه النتيجة يحتل فريق شرطة الشارقة صدارة المجموعة الأولى، برصيد 6 أهداف، ويتوقف رصيد الطرق والمواصلات عند 3 نقاط.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق الإدارة العامة للحرس الأميري فوزاً كبيراً في الظهور الأول له في البطولة على فريق مؤسسة الشارقة للإعلام، بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد الحرس الأميري إلى 3 نقاط، محتلاً المركز الثاني، بينما يحتل فريق الشارقة للإعلام المركز الخامس بدون أي رصيد من النقاط.

وفي إطار منافسات المجموعة الثانية، تلقى فريق نادي الثقة للمعاقين هزيمة ثقيلة، بالخسارة من مجلس الشارقة للتعليم، بنتيجة 5 أهداف مقابل 3، كما حقق فريق دائرة الخدمات الاجتماعية فوزاً عريضاً على فريق هيئة مطار الشارقة الدولي، بنتيجة 9 أهادف مقابل هدفين.

من جانبه، أعرب سالم عاشور مدرب فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق خلال المباراة، وتحقيق الفوز الثاني له واحتلال الصدارة.

وأكد أن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لبلوغ المباراة النهائية، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين الموظفين.