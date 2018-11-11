اجتماع بين لجنتي المدن المضيفة لإمارة الشارقة والأولمبياد العالمية الخاص

الشارقة 24:





عقدت لجنة المدن المضيفة لإمارة الشارقة للبرنامج المصاحب لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي ستقام في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة 8-11 مارس المقبل، الأحد، اجتماعاً تنسيقياً، مع لجنة الأولمبياد العالمية الخاص 2019، بمقر دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق الخطوات والمساعي التحضيرية، ومراحل العمل وكافة الشؤون التنظيمية الخاصة بالأولمبياد، الكفيلة بتحقيق الدعم والنجاح للاستضافة.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس لجنة إمارة الشارقة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الخاصة المقامة بالعاصمة أبوظبي، بحضور بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وتالا الرمحي رئيس الشؤون الاستراتيجية للأولمبياد الخاص 2019، وشما صقر غباش، وحفصة قدير، ومريم المرزوقي من اللجنة التنظيمية بأبوظبي.

كما حضر الاجتماع منى عبد الكريم اليافعي نائب رئيس اللجنة التنفيذية المحلية، وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة.

وناقش الاجتماع في أجندة أعماله أهم المحاور والموضوعات الكفيلة بتسخير كافة الإمكانات لتحقيق التنظيم المتكامل والناجح للأولمبياد، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في استضافة الأحداث العالمية.

كما تم خلاله عرض الهيكل التنظيمي للجنة المدن المضيفة لإمارة الشارقة، وخطط لجان العمل، ومناقشة برنامج الزيارات، وخطة الإمارة في استضافة الوفود.

واستعرض الاجتماع كافة الاستفسارات والمتطلبات من الجهتين للعمل على إنجاح هذا الحدث العالمي الضخم، الذي يدعم جهود دولة الإمارات في الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، والإيمان بدورهم المؤثر في مسيرة الإنجازات والتنمية.

من جانبه، ثمن سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس لجنة إمارة الشارقة، جهود كافة اللجان العاملة على برنامج المدن المضيفة المصاحب لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

موضحاً أن الاجتماع كان حافلاً بالمقررات والنتائج الإيجابية التي توضح المسار الصحيح لعمل اللجان، مؤكداً للالتزام بكافة المسؤوليات المناطة بالأطراف المشاركة، سعياً للوصول إلى الاستضافة المنشودة للأولمبياد.

وفي حديثه عن استعدادات إمارة الشارقة للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، في مارس 2019، أوضح بن خادم، أن إمارة الشارقة تستعد لاستقبال ما لا يقل عن 2000 مشارك، بهدف دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ونقل صورة جميلة لثقافة وإرث دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل إلى أوطانهم.

وأكد أهمية هذا الحدث العالمي، كونه يمثل أكبر حدث رياضي إنساني في العالم يُعنى بذوي الإعاقة، وتستضيفه العاصمة أبوظبي كأول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقا تنظم هذا الحدث العالمي.