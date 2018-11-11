اختتام "سباق اليوم الوطني للشراع" في "تراث الإمارات"

الشارقة 24 – وام:

اختتم نادي تراث الإمارات، أمس السبت، سباق اليوم الوطني للقوارب الشراعية الحديثة، الذي نظمته مدرسة الإمارات للشراع في منطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، على مدار يومين، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

شارك في السباق الذي يأتي ضمن احتفالات النادي باليوم الوطني الـ 47، أبطال الشراع من عدد من أندية الشراع الحديث والرياضات البحرية ومن دول عربية وأوروبية إذ يعد السباق الجولة الرابعة من بطولة بطل الإمارات للشراع المقامة تحت مظلة اتحاد الإمارات

للشراع والتجديف الحديث.

وكرم سعادة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي وأحمد عبد الله المهيري مدير إدارة السباقات البحرية وخليفة حاضر المزروعي مدير مدرسة الإمارات للشراع الفائزين في كل فئة من فئات السباق وأعضاء لجنة التحكيم، فيما حضر حفل الختام راشد محمد عيد القبيسي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة وعدد من المسؤولين في النادي وجمع من الجمهور المهتم برياضة الشراع الحديث.

ونال المركز الأول في فئة "الاوبتمست مبتدئين" عبد الله إسماعيل المرر من نادي أبوظبي للشراع واليخوت كما نال المركز الأول في فئة الاوبتمست "المعدل العام" زميله محمد سعيد المنصوري من النادي نفسه.

وفي فئات الليزر الثلاث استحوذ لاعبو الفريق العماني على المراكز الأولى فيها ففي فئة "ليزر 4.7" توج الرميثي اللاعب العماني عبد الملك الحارس فائزا بالمركز الأول وتم تكريم زميله زكريا الوهيبي لحصوله على المركز الأول في فئة "ليزر ريديال" وتكريم حسين الجبري فائزاً بالمركز الأول لفئة "ليزر استاندر".

وأعرب المدرب السوداني أحمد عبد الله عبده مدرب فريق نادي البحر الأحمر عن سعادته لمشاركة ناديه الذي يمثل الاتحاد السوداني للشراع الحديث لأول مرة في الإمارات وفي منطقة الخليج، معبراً عن تقديره للمشاركة في السباق الذي يرتبط بمناسبة وطنية لها مكانتها الكبيرة في نفوس السودانيين والعرب، مشيداً بحسن الإعداد والتنظيم وقوة التنافس في السباق ووصفه بأنه مثَّل لقاء الأحبة على أرض الإمارات.

وأكد أهمية هذه المناسبات لبناء تجمع شبابي عربي يسهم في تطوير هذه الرياضة التي أثارت إعجابه بما تلقاه من دعم واهتمام من قبل سمو رئيس النادي باعتبارها رياضة رديفة للرياضات التراثية التي تشهد تطوراً نوعياً وبما تحظى به من جهود نادي تراث الإمارات في تعزيز انتشارها ورفد الساحة الرياضية بلاعبيها.