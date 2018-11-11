"نادي الشارقة" يخوض مباراتين وديتين أمام مسقط العماني

الشارقة 24:

استضاف فريق رجال كرة اليد بـنادي الشارقة الرياضي فريق مسقط العماني، لإقامة مباراتين وديتين يومي الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر الجاري، على الصالة البيضاء.

وبخوض هاتين التجربتين، يختتم فريق رجال يد الملك معسكره المغلق الذي امتد لـ 8 أيام، في إطار استعدادات الفريق لمباراة الدور قبل النهائي لـكأس الإمارات لكرة اليد 2018، المزمع إقامتها الجمعة المقبل 16 نوفمبر على صالة نادي شباب الأهلي دبي.

وانتهت المباراة الأولى لصالح نادي الشارقة بنتيجة 29 – 26، وكذلك المواجهة الثانية حسمها رجال يد الشارقة بفارق 3 أهداف لتنتهي بنتيجة 26 – 23.

وأدار اللقاء الأول تحكيمياً ياسر النقبي ونبيل المسماري، بينما كانت صافرة المبارة الثانية للحكم الدولي السابق عمر الزبير، ونبيل العشر.

وأشار الجزائري صالح بو شكريو المدير الفني لفريق رجال اليد بنادي الشارقة، إلى أن الفريق دخل في معسكر مغلق على مدار الأسبوع الماضي، وواصل تدريباته على فترتين صباحية ومسائية استعداداً للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم الرياضي الجاري.

واشتملت التدريبات على النواحي البدنية وتدريبات المرونة والرشاقة، بالإضافة لبرنامج تدريبي على النواحي الفنية والتكتيكية من حيث طريقة اللعب والتحركات، ورفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبين من خلال تلقينهم بعض الجمل التكتيكية.

وأضاف بو شكريو، أن خوض الفريق لمباراتين وديتين أمام مسقط العماني الشقيق في ختام المعسكر، جاء بهدف توفير فرصة جيدة لوقوف الجهاز الفني على جاهزية بعض اللاعبين، الذين لم يتسنى لهم فرصة المشاركة الكاملة في مباريات المرحلة السابقة، والحفاظ على حساسية لعب المباريات وعدم تأثر الفريق بفترة الراحة التي استمرت لأكثر من أسبوعين منذ أخر لقاء ضد الوحدة في 30 أكتوبر الماضي، وقبل مواجهة الوصل في المربع الذهبي لكأس الإمارات.

وفي نفس السياق، أكد علي المرزوقي مدير الفريق، أن المعسكر حقق الأهداف المرجوة، بفضل الأداء القوي للاعبين والتزامهم بالبرنامج، والمردود الفني، والوضع البدني الذي بدا عليه الفريق في مباراتي مسقط العماني، والذي يعد من أقوى الفرق في الخليج العربي هذه الفترة، ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، حيث يمثلون القوام الأساسي لمنتخب عمان، بالإضافة لوجود أسعد سعيد أفضل لاعب في عمان ضمن تشكيلة الفريق، وبالتالي تساهم هذه التجربة في توفير الاحتكاك القوي للدخول في اجواء المباريات حيث المنافسة الشرسة المتوقع ان يشهدها الموسم الجاري في كل البطولات.

وأشاد المرزوقي بالدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاه الفريق من سعادة محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وشدد على أن الإدارة وفرت جميع احتياجات ومتطلبات الفريق في وقت قياسي وعلى أكمل وجه.