"مليحة الرياضي" يستضيف بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية

الشارقة 24:

بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 15 فريقاً، استضاف نادي مليحة الثقافي الرياضي بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، وتأتي الاستضافة في إطار العلاقات المتينة التي تجمع نادي مليحه باتحاد الإمارات لألعاب القوى.

شاركت الفرق والأندية في البطولة، ضمن عدة فئات في السباق، وهي فئة الأشبال بنين-بنات لمسافة 2 كم، وفئة الناشئين-الناشئات لمسافة 4 كم، وفئة الشباب-الشابات لمسافة 6 كم، وفئة الرجال-السيدات لمسافة 8 كم.

وبهذه المناسبة أشار مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، إلى أن البطولة أكدت قدرة النادي على تنظيم البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بفضل خبرة كوادر النادي، وكذلك البيئة المشجعة والمناسبة لمثل هذه البطولات.

وكرم الكتبي لاعب نادي مليحه جاسم محمد خميس من فئة الشباب لفوزه بالمركز الأول مكرر في البطولة، وأحرز الميدالية الذهبية عن سباق 6 كم، ليحقق النادي أول ميدالية ذهبية في هذا الموسم الرياضي.