سلطان بن زايد يستقبل رئيس منظمة الجواد العربي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، السبت، في مزرعة "ورسان"، الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

تم خلال اللقاء بحث سبل الحفاظ على السلالات الأصيلة للخيول العربية ووضع المزيد من الضوابط التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الخيول التي تشارك في سباقات الخيول عامة وسباقات القدرة خاصة.

وأثنى الأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود على اهتمام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بالهجن والخيول العربية وعلى النجاح الذي حققه ولا يزال يحققه "بروتوكول بوذيب" لسباقات القدرة الذي وضع قواعده ويرعاه ويشرف على تطبيقه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ما دفع الكثير من الدول والجهات المنظمة لسباقات القدرة إلى العمل به وتطبيقه وتبني قواعده بعد التناقص الكبير والملحوظ في أعداد الخيول المصابة وحجم هذه الإصابات.

من جانبه، أبدى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة إعجابه بسباق الهجن الذي نظم في الطائف مؤخراً بتوجيهات ورعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، والذي استحق الدخول إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد مشاركة أكثر من 10 آلاف مطية في السباق.