"اتحاد الكرة" يدعم جهود "الشارقة لرياضة المرأة"

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم دعمة الكامل واللامحدود من أجل دعم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في لعبة كرة القدم للصالات بعد إشهارها خلال الفترة الماضية.

وعقدت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ممثلة في سعادة ندى عسكر النقبي، مدير عام المؤسسة اجتماعاً ناجحاً مع وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم ممثل في أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسعادة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات من تطبيق قرار قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حول إشهار كرة قدم الصالات في الأندية التابعة للمؤسسة.

ورحبت سعادة ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بوفد اتحاد الكرة مثمنة استجابتهم الدائمة لطلب المشورة الفنية من قبل المؤسسة، واستعرضت مبادرة إشهار كرة قدم الصالات في جميع الأندية التابعة للمؤسسة.

وأكد محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الاتحاد سيسخر كل الإمكانيات الفنية التي يحتاجها نادي الشارقة الرياضي للسيدات، من خلال تنظيم دورات تدريبية للمدربات واللاعبات وتنظيم مهرجان للعبة كرة قدم الصالات، لنشر اللعبة بشكل أوسع واستقطاب لاعبات جدد.

فيما رحبت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمبادرة التي من شأنها أن تُسهم في تطور رياضة المرأة بشكل عام، وكرة القدم للسيدات بشكل خاص.