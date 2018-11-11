ناشئو النصر يتوجون بلقب سباق الحمرية للدراجات

الشارقة 24 - محمود علي:

توج فريق الناشئين بنادي النصر بالمركز الأول في سباق الفرق ضد الساعة للدراجات، ضمن السباق الذي أقيم في الحمرية بإمارة الشارقة، بمشاركة 11 نادياً وتواجد 44 دراجاً، ويأتي كجزء من السباقات المحلية التي ينظمها اتحاد الدراجات.

وأقيم السباق لمسافة 20 كم وشهد منافسة قوية مع تواجد عدد كبير من الفرق الجديدة مثل فريق أبوظبي للدراجات والذي قدم مردوداً جيداً.

ونجح فريق النصر والذي مثله محمد عبد الله وصفر محمد وحميد خالد وستورم بنجامين، في الفوز بالمركز الأول بعد منافسة قوية من فريق العربي والذي حل في المركز الثاني بفارق ثانيتين فقط، بينما حل فريق أبوظبي للدراجات في المركز الثالث في مركز رائع للفريق الحديث العهد والذي يشارك لأول مرة هذا الموسم في سباقات الاتحاد المحلية.

كما أقيم سباق الفتيات ونجح فريق أبوظبي للدراجات في الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق شهد مشاركة فتيات منتخب الإمارات للدراجات والذي يستعد لخوض معسكر تدريبي مع منتخب السعودية للفتيات في الفجيرة يوم 21 من الشهر الجاري.

وفي نهاية السباق قام عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية ونايف جكه الأمين العام المساعد بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.