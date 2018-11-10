"خورفكان للمعاقين" يتعاقد مع المدرب عادل خليل لفريق رافعات القوى

الشارقة 24:





تعاقد نادي خورفكان للمعاقين مع المدرب عادل خليل مدرب المنتخب الأردني لرافعات القوى السابق، ليتولى مهمة الإشراف الفني على فريق رافعات القوى بالنادي، ويعد المدرب الجديد إضافة فنية ومكسباً كبيراً للعبة، لما يتمتع به من خبرات متميزة، حيث أسهم في تدريب منتخب بلاده لفترة طويلة توج خلالها لاعبي المنتخب الأردني بالعديد من الميداليات منها دورة الألعاب البارالمبية (البرازيل) وبطولة العالم بدبي ودورة ألعاب كوريا.

وأعرب الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس النادي عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكداً أن مجلس الإدارة يطمح دائماً بالمراكز الأولى محلياً وعربياً ودولياً، الأمر الذي يستدعي التعاقد مع مدربين دوليين لتحقيق التطلعات، لافتاً إلى أن التعاقد مع المدرب الجديد يأتي في إطار استعدادات اللعبة للموسم الجديد، فضلاً عن تجهيزات اللاعبين لتمثل الدولة في طوكيو 2020.

من جانبه أكد لؤي علاي رئيس اللجنة الرياضية على توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي وإعداد المعسكرات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع المدرب الجديد، لتحقيق نتائج جيدة تليق بدور النادي الرياضي على الصعيد المحلي والدولي.

وتوجه الكابتن عادل خليل بالشكر لمجلس إدارة النادي لاختياره بين مدربي العالم وحرص الإدارة الدائم على دعم جميع الألعاب بالنادي بأفضل المدربين، وتوفير كافة متطلبات النجاح لتحقيق أفضل النتائج، التي تليق باسم وكيان النادي.