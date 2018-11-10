"الشارقة لرياضات الدفاع" يطلق "الجوجيتسو" في أندية الإمارة

الشارقة 24:





يُطلق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رياضة الجوجيتسو التي ستضاف إلى رقعة رياضاته المتخصصة في الدفاع عن النفس، في كافة أندية إمارة الشارقة، بعد أن نجح في نشر رياضات الجودود والتايكوندو والكاراتيه.

ومن المقرر أن يعلن النادي في حضور عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة واتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة بالمز الرياضية وأقطاب رياضية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الأندية في إمارة الشارقة عن إضافة رياضة الجوجيتسو في مؤتمر صحافي يعقد صباح الأحد، في مقر نادي الشارقة للجولف والرماية.

ويتخلل برنامج المؤتمر الصحافي كلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبد الرحمن العويس وكلمة لعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف البطران بجانب كلمة المدير العام لشركة بالمز الرياضية فؤاد درويش.