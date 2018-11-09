انطلاق فعاليات سباق مضمار الشارقة السبت

الشارقة 24:





تنطلق السبت فعاليات سباق مضمار الشارقة الأول للموسم 2018 - 2019، بمشاركة 92 من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، إلى جانب 12 جواداً على الاحتياط.

ويضم السباق، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل ويحظى برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي ومجلس الشارقة الرياضي ودائرة الأشغال العامة بالشارقة وقناة الشارقة الرياضية، 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

وكشف الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، عن إضافة بطولتين جديدتين في سباقات المضمار الأولى باسم كأس مجلس التعاون الخليجي، والثانية باسم كأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن إدارة النادي رفعت جوائز السباقات، وذلك في إطار جهودها لجعل سباقات مضمار الإمارة أكثر جاذبية للملاك والمربين، مؤكداً أن إدارة النادي تسعى لاجتذاب المزيد من الجماهير للفعاليات.