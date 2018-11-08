"الشارقة الرياضي" ينظم دورة القانون الرياضي

الشارقة 24:

نظم مجلس الشارقة الرياضي، المستوى الثاني من دورته التدريبية "القانون الرياضي"، في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على مدار ثلاثة أيام، بحضور 28 منتسباً يمثلون أعضاء مجالس الإدارة، والمديرين التنفيذيين والمستشارين القانونيين في الأندية ومسؤولي الاحتراف، والإداريين.

وأوضح سعادة عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن الدورة تأتي ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية وفق الخطة الاستراتيجية للمجلس، والاهتمام والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مثنياً على قيمة الدورة وأهميتها بالنسبة للدارسين للتعرف على القانون الرياضي وهو ما يشكل أهمية كبيرة في أعمال الإدارات والتعريف بمختلف مشتقات القانون الرياضي وكيفية التعامل مع التشريعات والقوانين الرياضية المحلية والدولية وصياغتها.

وأضاف الحزامي أن مجلس الشارقة الرياضي يسعى إلى تكوين قيادات على أعلى المستويات والتميز في العمل الإداري من خلال مثل هذه الدورات.

وفي ختام الدورة، قام سعادة عيسى هلال الحزامي، بتسليم شهادات المشاركة للمشاركين في الدورة، الذين تقدموا بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على تنظيم الدورة، واعتبروها ذات أهمية بالنسبة لهم في المجال الرياضي.