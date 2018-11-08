انطلاقة قوية لبطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم بالشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:

إثارة وغزارة أهداف، أتت ضمن افتتاح فعاليات البطولة التاسعة عشرة للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 10 فرق تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، في الصالة المغطاة بنادي الثقة للمعاقين .

وحظيت المباراة الافتتاحية بإثارة كبيرة بين فريقي دائرة الموارد البشرية، حامل لقب النسخة السابقة، وفريق القيادة العامة للشرطة، أحد الفرق المرشحة للفوزبلقب البطولة، حيث حقق "شرطة الشارقة" فوزاً مستحقاً على حامل اللقب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي ثاني مباريات المجموعة، اكتسح فريق هيئة الطرق والمواصلات، فريق مؤسسة الشارقة للإعلام، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة من طرف واحد، أحرز للطرق والمواصلات اللاعب عمار إبراهيم "هدفان" وإسلام حسن وشادي قنديل وباقر مأمون، بينما أحرز هدفي الشارقة للإعلام، راشد أحمد الحمادي وعبد الله غلام علي.

حضور مميز

شهد المباراة الافتتاحية، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وعيسى علي هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والمستشار حميد علي العبار، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي الشارقة، ونادي الثقة للمعاقين، مع ممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة .

صقر بن محمد القاسمي: نجاح كبير للبطولة

وثمن الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم البطولة، وما تحققه من نجاح كبير بمشاركة هذا العدد من الفرق، مشيراً إلى أن نادي موظفي حكومة الشارقة، يعتبر وجهة حضارية للإمارة الباسمة، لما له من أهداف راقية بنشر الرياضة بجميع القطاعات في المجتمع، ويساعد على كسر الروتين اليومي للعاملين، مما يسهم في زيادة الإنتاجية والتميز .

د. طارق بن خادم: البطولة تحقق توجيهات حاكم الشارقة

وأكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن الفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة، ومنها منافسات كرة القدم، تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى توفير الخدمات لكافة موظفي حكومة الشارقة، مؤكداً على النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي تتمتع بها بطولات موظفي الشارقة، والتي تجمعهم من خلال منافسات رياضية في جو أخوي، وتعمل على زيادة التقارب والتواصل بينهم.