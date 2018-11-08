بالمركزين 1 و 2

جامعة الشارقة تفوز بفردي تنس الطاولة لمؤسسات التعليم العالي

  • الخميس 08, نوفمبر 2018 في 12:19 م
  • لقطة تذكارية على هامش البطولة
    لقطة تذكارية على هامش البطولة
نالت جامعة الشارقة، المركزين الأول والثاني، في منافسات بطولة مؤسسات التعليم العالي لفردي تنس الطاولة.
الشارقة 24:
 
فاز طلاب جامعة الشارقة، بالمركزين الأول والثاني، في منافسات بطولة مؤسسات التعليم العالي لفردي تنس الطاولة، التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، واستضافتها ملاعب المجمع الرياضي بالجامعة.
 
حضر المنافسات، الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب بالجامعة، والذي حرص على تقديم الدعم والتشجيع لطلابه.
 
وفاز بالمركز الأول الطالب في جامعة الشارقة صلاح الدين عبد الحميد، وبالمركز الثاني زميله عبد الرحمن مراد هاشم. 
 
وأشرف على تنظيم البطولة، الكابتن صلاح طاهر العامري مسؤول النشاط الرياضي بالجامعة، وإبراهيم حمزة مدرب تنس الطاولة.