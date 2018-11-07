3 برونزيات للاعبات "الشطرنج والثقافة للفتيات" بالشارقة ببطولة تونس

الشارقة 24 - محمود علي:





حققت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات النادي، وذلك بحصولهن على 3 ميداليات برونزية في بطولة العرب الفردية للفئات السنية "8-20 عاماً" لسنة 2018، والتي أقيمت على أرض مدينة الحمامات بدولة تونس، خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى الرابع من شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت الميداليات المحققة، بحصول اللاعبة عائشة سيف آل علي على المركز الثالث، والميدالية البرونزية، لفئة تحت 14 سنة، فيما حصلت شقيقتها اللاعبة فاطمة سيف آل علي، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، لفئة تحت 12 سنة، واللاعبة أبرار محمد المازمي، على المركز الثالث، والميدالية البرونزية، لفئة تحت 10 سنوات.

وأهدى مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مؤكداً أن ما يقدمه سموهما للنادي من دعم لا محدود، يحفز اللاعبات والإدارة، للوصول إلى هذه المكانة الكبيرة التي تليق باسم إمارة الشارقة، مجددين العهد على مواصلة المشوار نحو تحقيق الأفضل والمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.