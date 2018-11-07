الأبيض الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب السعودية والمالديف ولبنان

الشارقة 24 - محمود علي:

سحبت صباح الأربعاء، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا، تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بحضور مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلي المنتخبات المشاركة، حيث حضر من جانب منتخبنا الأولمبي مترف الشامسي مدير المنتخب.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، لبنان والمالديف، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، عمان، نيبال وأفغانستان.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات فلسطين، البحرين، بنغلاديش وسريلانكا، والثالثة منتخبات العراق، إيران، تركمنستان واليمن، والخامسة منتخبات الأردن، سوريا، قيرغستان والكويت، والسادسة منتخبات أوزبكستان، طاجكستان، الهند وباكستان، والسابعة منتخبات كوريا الشمالية، هونغ كونغ، سنغافورة ومنغوليا، والثامنة منتخبات كوريا الجنوبية، أستراليا، كمبوديا والصين تايبيه، والتاسعة منتخبات اليابان، ماينمار، تيمور الشرقية وماكاو، والعاشرة منتخبات ماليزيا، الصين لاوس والفلبين، والـ 11 منتخبات فيتنام، تايلند، إندونيسيا وبروناي.