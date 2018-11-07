أبيض الشواطئ يخسر انطلاقته في كأس القارات أمام نظيره المصري

الشارقة 24:

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مباراته الافتتاحية أمام شقيقه المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات اليوم الأول للمجموعة الأولى لبطولة كأس القارات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على شاطئ كايت بيتش بأم سقيم وتتواصل حتى 10 نوفمبر المقبل.

شهد انطلاق البطولة سعادة مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعدد من مسؤولي المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتُستكمل يوم غد "الأربعاء" منافسات البطولة بإقامة 4 مباريات من بينها مباراة إسبانيا ومنتخبنا الوطني الساعة الخامسة والنصف مساء.

وتصدر منتخب البرازيل صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على إسبانيا 5/2 في المباراة التي سبقت مباراة منتخبنا متفوقا على منتخب مصر "الوصيف" بفارق الأهداف ثم منتخبنا ثالثا وإسبانيا رابعاً.