اتحاد الكرة يثمن التوجيهات الخاصة بإلغاء تشفير المباريات

الشارقة 24 – وام:

أشاد اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الخاصة بإلغاء تشفير مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، والتي جاءت لدعم القطاع الرياضي ومنح الجمهور فرصة لمشاهدة المباريات مجاناً.

وبهذه المناسبة، أوضح سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الحركة الرياضية بالدولة بصورة عامة وكرة القدم بشكل خاص.

وأضاف بن غليطة قائلاً: "إننا محظوظون بهذا الدعم المستمر والمتواصل من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي"، مؤكداً أن اتحاد الكرة مستمر في عملية تطوير المسابقات الكروية وزيادة عدد الممارسين للعبة ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تصل بمنتخباتنا الوطنية وأنديتنا إلى منصات التتويج في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.