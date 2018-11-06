خمينيز أول من سجل في بداية التشفير ومبخوت صاحب الهدف الأخير

الشارقة 24 - محمود علي:

أصبح علي مبخوت لاعب الجزيرة، هو آخر من سجل هدفاً، خلال تشفير مباريات دوري الخليج العربي، وذلك بعد صدور قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير مباريات الدوري، وكأس رئيس الدولة.

وكان علي مبخوت، قد سجل هدف فريقه في شباك الوصل، خلال لقاء الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، مساء الإثنين.

وكان لاعب شباب الأهلي سابقاً التشيلي لويس خمينيز، أول من سجل هدفاً، مع بدء سريان تشفير مباريات دوري الخليج العربي، وكان في شباك النصر، حيث فاز شباب الأهلي بنتيجة، 2-0، ضمن الجولة الثالثة في موسم 2013-2014.