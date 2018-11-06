بعد قرار الإلغاء

خمينيز أول من سجل في بداية التشفير ومبخوت صاحب الهدف الأخير

  • الثلاثاء 06, نوفمبر 2018 في 6:37 م
  • علي مبخوت
    علي مبخوت
  • لويس خمينيز
    لويس خمينيز
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مفارقة بين أول من سجل هدفاً في بداية تشفير دوري الخليج العربي، وبين آخر هدف تم تسجيله قبل إلغاء هذه الخاصية، حيث كان الأول للويس خمينيز لاعب شباب الأهلي، والأخير لعلي مبخوت لاعب الجزيرة.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
أصبح علي مبخوت لاعب الجزيرة، هو آخر من سجل هدفاً، خلال تشفير مباريات دوري الخليج العربي، وذلك بعد صدور قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير مباريات الدوري، وكأس رئيس الدولة.
 
وكان علي مبخوت، قد سجل هدف فريقه في شباك الوصل، خلال لقاء الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، مساء الإثنين.
 
وكان لاعب شباب الأهلي سابقاً التشيلي لويس خمينيز، أول من سجل هدفاً، مع بدء سريان تشفير مباريات دوري الخليج العربي، وكان في شباك النصر، حيث فاز شباب الأهلي بنتيجة، 2-0، ضمن الجولة الثالثة في موسم 2013-2014.