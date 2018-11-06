سعيد عبد الغفار يثمن قرار رئيس الدولة بـ "إلغاء التشفير"

الشارقة 24 - محمود علي:

ثمن سعيد عبد الغفار، أمين عام الهيئة العامة للرياضة، قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، دعماً للقطاع الرياضي الوطني، ولفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

وأكد بأنها لحظة فاصلة، لطالما انتظرها الشارع الرياضي في الإمارات، وخاصة في المرحلة القادمة، مؤكداً الحاجة إلى المزيد من الترويج لرياضة الإمارات، ودورياتها المختلفة، محلياً وخارجياً، ووسائل الإعلام وخاصة القنوات الرياضية الفضائية، هي خير رافد في المقام الأول، للترويج المنشود.

وأضاف أنه أصبح من الضروري أن تدخل رياضة الإمارات إلى كل البيوت، خاصة بعد القرار السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، حول السماح لأبناء المواطنات وحملة جواز السفر الإماراتي، ومواليد الدولة، والمقيمين فيها، بالمشاركة في المسابقات الرياضية، فالرياضة المحلية بحاجة لأن تروج لنفسها بعدة طرق، ومن أهمها القنوات التلفزيونية الرياضية المفتوحة.

وأكد الأمين العام، بأن الهيئة ستعمل على متابعة كل المستجدات بهذا الشأن، مع الجهات المعنية، وأنها على استعداد لمناقشة كافة الأمور مع الجهات الرياضية، والإعلامية المعنية برياضة الإمارات.