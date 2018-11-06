24 لاعباً بقائمة منتخبنا الأولمبي للبطولة الدولية الودية بدبي

الشارقة 24 - محمود علي:

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، لخوض البطولة الدولية الودية الرباعية، التي ستقام في دبي للفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات، والكويت، وأوزبكستان واليابان، ضمن المحطة الثانية من محطات إعداد الأبيض الأولمبي، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، والتي ستنطلق اعتباراً من شهر مارس المقبل.

واستدعى المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي ماسيج سكورزا، 24 لاعباً للمشاركة في البطولة هم: خالد محمد عبيد، وأحمد عامر النقبي، وماجد راشد المحرزي، من اتحاد كلباء، وخالد عبد الرحمن البلوشي، من بني ياس، وعيسى محمد العتيبة، ومحمد عمر العطاس، وأحمد فوزي، وعبد الرحمن عبد الله العامري، من الجزيرة، وراشد سالم غميل، من حتا، وعادل سبيل موسى، من دبا الفجيرة، وحمود محمد مبارك، من الشارقة، وإسماعيل خالد خميس، وخلفان حسن النوبي، وعمر أحمد سالم، من شباب الأهلي دبي، ومحمد علي شاكر، من عجمان، وعلي محمد الظنحاني، من العين، وخليفة عبد الله مبارك، من الفجيرة، وسعيد علي إبراهيم، وجاسم يعقوب البلوشي، من النصر، ومحمد هلال راشد، ومحمد راشد الحمادي، وخالد إبراهيم الظنحاني، من الوحدة، وعبد الله جاسم علي، وعلي صالح علي، من الوصل.

ويبدأ الأبيض الأولمبي، تجمعه في مقر اتحاد الكرة بدبي، الأربعاء، ويؤدي تدريباته اليومية، على ملعب ذياب عوانة، في تمام السادسة مساء.

ويواجه الأبيض الأولمبي، شقيقه الكويتي في أولى مبارياته في البطولة الأربعاء 14 نوفمبر، فيما يواجه منتخب أوزبكستان يوم 17 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره الياباني 20 نوفمبر، علماً أن كافة مباريات البطولة ستقام في ملعب ذياب عوانة.