الجنيبي: "إلغاء التشفير" يؤكد اهتمام القيادة بالمجال الرياضي

الشارقة 24 - محمود علي:

تقدم عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيه سموه بإلغاء تشفير مباريات دوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، دعماً للقطاع الرياضي الوطني، ولفتح المجال للجمهور، لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

واعتبر الجنيبي أن القرار يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمجال الرياضي، ومتابعتها لكل ما يهم الرياضيين، ومتابعي الرياضة، في الدولة من مواطنين ومقيمين، مؤكداً أن القرار سيفتح أبواب متابعة دوري الخليج العربي، لأكبر قطاع من محبي كرة القدم داخل وخارج الدولة، مما يساهم في زيادة شعبية المسابقة.