القطامي: "إلغاء التشفير" يعزز متابعة الجميع للمباريات الرياضية

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد معالي حميد القطامي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، إنما يدعم القطاع الرياضي بالصورة المنشودة، ويعزز متابعة الفئات كافة للمباريات الرياضية، من خلال مشاهدة البث المجاني، وينشر الوعي لدى الجميع بالأحداث والإستحقاقات الرياضية.

وأضاف القطامي، أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، تحقق السعادة وتنشر الإيجابية بين كافة أفراد المجتمع، كونها نابعة من رؤية حكيمة ودراية بكافة الأمور، سواء في المجال الرياضي أو غيره من المجالات الأخرى.

وأردف القطامي، أن القرار يوسع قاعدة متابعة الكرة الإماراتية، على الصعيدين المحلي والعربي، الأمر الذي يخدم الصالح العام للعبة من الجوانب كافة، في الوقت الذي تزدهر فيها قطاعات العمل الرياضي بفضل ما تلقاه من دعم لا محدود ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة، كان لها بالغ الأثر في حصد العديد من الإنجازات والنجاحات المتتالية.