مطر الطاير: قرار "إلغاء التشفير" يعكس حرص القيادة على إسعاد المجتمع

الشارقة 24 - محمود علي:

رفع مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لمكارم سموه ورعايته الأبوية لجميع أفراد المجتمع، وحرص سموه على إسعادهم، عبر توجيهاته بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، دعماً للقطاع الرياضي الوطني، ولفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

وأكد الطاير أن الرياضة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، التي توفر جميع سبل الرعاية للرياضيين والجمهور، وتحرص على إسعادهم، حيث أمر صاحب رئيس الدولة، قبل عدة شهور بالسماح لأبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة بالمشاركة في المنافسات الرياضية ضمن الأندية الرسمية، وهي مكرمة ذات أبعاد رياضية وإنسانية كبيرة.

وأردف الطاير، أن توجيه سموه بإلغاء تشفير مباريات كرة القدم، وإتاحة الفرصة للجماهير بمتابعة المباريات مجاناً، يأتي لما تمثله مباريات الدوري من متعة للجمهور، كما أنها تعكس جوانب مهمة من تطور الرياضة والدوري في الإمارات.