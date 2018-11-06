نادي الذيد يستضيف معاقي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

الشارقة 24:

يستضيف نادي الذيد الثقافي الرياضي، معاقي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد، يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، للاستمتاع بالبرامج الرياضية في الصالة الرياضية، ومسبح النادي ومختلف الرياضات، وذلك ضمن إطار تواصل النادي الدائم مع مؤسسات المجتمع.

وأكد سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، أن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على التميز والإبداع في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي، ومن هذا المنطلق فإن نادي الذيد يقدم المساندة لهم.

وأضاف أن النادي مجهز بشكل ممتاز لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة، دون أن يلاقوا صعوبة في التنقل، وممارسة أنشطتهم ورياضاتهم التي يفضلونها، وذلك ترجمة لجهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعمهم ورعايتهم، ونظرة سموه الثاقبة لرعاية ذوي الإعاقة.