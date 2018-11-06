محمد الشرقي يرعى تصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات بالفجيرة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يوم الإثنين، في مكتبه في الديوان الأميري، وفد اللجنة المنظمة لبطولة تصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات، برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعضوية سعادة مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وسعادة عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والعميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

ورحب سمو ولي العهد بأعضاء بالوفد، مؤكداً استعداد الفجيرة لاستضافة بطولة تصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات، وأبدى سموه دعمه الكامل لإنجاح البطولة حتى تظهر بالشكل الذي يليق بسمعة دولة الإمارات ولاسيما أنها تنظم للمرة الأولى في الدولة.

واطلع سموه على برنامج البطولة، وعمل اللجنة التنظيمية ولجانها الفرعية وخطط عملها، مثمناً الجهود المبذولة لضمان حسن تنظيم التصفيات واستضافة الفرق المشاركة، متمنياً سموه التوفيق لجميع اللجان العاملة في إنجاح البطولة.

من جهته، توجه الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على رعايته الكريمة لتصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات، والدعم الكبير الذي يقدمه لإنجاح عمل اللجان العاملة في البطولة واستضافة الفجيرة لمنافساتها، مثمناً جهود سموه في دعم العمل الرياضي في الدولة.

حضر اللقاء، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وسعادة خليفة الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وعمران النعيمي أمين سر اللجنة.

يذكر أن تصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات، ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 4 - 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة كل من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والعراق ولبنان.