28 لاعباً في قائمة منتخبنا الوطني للمعسكر الداخلي بدبي

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ألبيرتو زاكيروني، قائمة الأبيض للمعسكر الداخلي، الذي سيقام في مدينة دبي، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري، ضمن استعدادات الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في الإمارات مطلع 2019، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، وزعت على 6 مجموعات، حيث سيلعب منتخبنا الوطني "مستضيف البطولة"، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات تايلاند والهند والبحرين .

ويفتتح الأبيض مشواره في نهائيات كأس آسيا، بمواجهة المنتخب البحريني، يوم 5 يناير المقبل، في لقاء الافتتاح بإستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يواجه في الجولة الثانية نظيره الهندي يوم 10 يناير، كذلك على إستاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه المنتخب التايلاندي في الجولة الثالثة يوم 14 يناير، بإستاد هزاع بن زايد بالعين .

وضمت القائمة 28 لاعباً هم: خالد عيسى، وإسماعيل أحمد، وبندر الأحبابي، وعامر عبد الرحمن، وأحمد برمان، وريان يسلم، وفارس جمعة، وعلي مبخوت، وخلفان مبارك، وأحمد ربيع، وزايد العامري، وإسماعيل مطر، ومحمد حسن الشامسي، وأحمد راشد، ووليد عباس، وماجد حسن، إسماعيل الحمادي، ومحمود خميس، وخليفة مبارك غانم، وطارق أحمد، وأحمد الياسي، ومحمد العكبري، وخميس إسماعيل، وعلي سالمين، والحسن صالح، وماجد سرور، وفهد الظنحاني، وسعيد جاسم.

ويبدأ الأبيض تجمعه في دبي، ظهر يوم الثلاثاء، على أن يؤدي تدريباته اليومية، بملعب ند الشبا الساعة السادسة مساءً .