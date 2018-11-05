خلفان يقود الفجيرة للتعادل مع الوحدة في دوري الخليج

الشارقة 24 - محمود علي:





تعادل فريقا الفجيرة والوحدة، بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة احتضنها إستاد الفجيرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، يوم الإثنين.

تقدم هلال سعيد للفجيرة في الدقيقة 15، وتعادل سبستيان تيجالي للوحدة في الدقيقة 27، وأضاف طارق الخديم الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 41، وعاد تيجالي ليسجل الثالث في الدقيقة 58.

وقلل محمد خلفان الفارق، وسجل الهدف الثاني للفجيرة في الدقيقة 77، قبل أن يعود خلفان مجددًا ويسجل الثالث في الدقيقة 84.

ورفع الذئاب رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز السادس، ورفع العنابي رصيده إلى 15 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

وتعد هذه المباراة، هي الرابعة على التوالي، التي يعجز خلالها الوحدة عن تحقيق الفوز.