انطلاق منافسات بطولة المؤسسات الشبابية لكرة قدم الصالات بالشارقة

الشارقة 24:

انطلقت في الصالة الرياضية بمركز ناشئة واسط، منافسات بطولة المؤسسات الشبابية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بنظام الدوري من مجموعتين، برعاية مؤسسة الشارقة للإعلام.

تُنفذ البطولة خلال الفترة من 3 إلى 24 نوفمبر 2018، بمشاركة 120 لاعباً للمرحلة العمرية 13 إلى 15 سنة، من مؤسسات ومراكز شبابية، وأكاديميات رياضية من مختلف إمارات الدولة، يمثلوا مراكز شباب الشارقة، عجمان، والغيل، وأكاديميات سبورت فور أوول، فوكسس، يونايتد، والمعرفة، إضافة إلى منتحب ناشئة الشارقة.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة 4 مباريات أقيمت في أجواء تنافسية سادها روح التحدي، حيث جمعت المباراة الأولى بين فريقي أكاديمية سبورت فور أوول، وأكاديمية المعرفة، وحسم الأول نتيجة المباراة لصالحه 1/2، بهدفين سجلهما علي فروين بور ومحمد علي حسن، مقابل هدفاً لفريق المعرفة سجله علاء محمد علاء.

وتعادل فريق أكاديمية يونايتد مع فريق مركز شباب الغيل بنتيجة 3/3، في المباراة الثانية التي اتسمت بتكافؤ الفرص بين الفريقين، وسجل لليونايتد طه حمايدة، فيما سجل لشباب الغيل ناصر مسعد.

وانتصر فريق أكاديمية فوكسس بجدارة على نظيره مركز شباب عجمان بثلاثية نظيفة سجلها سعيد محمد مصبح ومايد سعيد حسن، وسيطر فريق مركز شباب الشارقة على مجريات المباراة الرابعة التي تقابل فيها مع فريق منتخب ناشئة الشارقة محققاً الفوز بخماسية نظيفة، وسجل الأهداف محمد حمدي وأوس جميل.

وتهدف البطولة إلى اكتشاف الموهوبين والمتميزين في كرة الصالات، وتتيح الفرصة أمام الناشئة لاكتساب المهارات وتبادل الخبرات عبر الاحتكاك مع لاعبين من مؤسسات شبابية مختلفة، فضلاً عن إعداد منتخب ناشئة الشارقة وتأهيله للمشاركة في منافسات وبطولات الساحرة المستديرة الداخلية والخارجية.