أسرة كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي تُكرّم موظفي الألعاب الجماعية

الشارقة 24:





كَرّم لاعبو كرة اليد والجهاز الإداري والفني، الموظفين والعمال بإدارة الألعاب الجماعية بـنادي الشارقة الرياضي، وأشادوا بجهودهم وأدائهم المتميز ومساهماتهم في تحقيق النجاحات.

وحملت المبادرة مشاعر التكريم والاحتفاء بكافة كوادر إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي وعلى اختلاف مستويات عملهم، في إطار روح الأسرة الواحدة التي تتميز بها عائلة "الكيان الشرجاوي العريق"، والتي من شأنها أن تعزز دوافع العمل الجماعي.

وقام ناجي ربيعة مشرف عام لعبة كرة اليد، يرافقه علي المرزوقي مدير فريق كرة اليد واللاعبين بتكريم مدير إدارة الألعاب الجماعية أحمد ندا وكافة الإداريين من الشؤون المالية والإدارية والإعلام والخدمات والسائقين والعمال، بمبادرة ذاتية أسعدت الجميع، وأعلت من جهودهم في دعم الفريق الأول لكرة اليد.

وأفاد ناجي ربيعة بأن إدارة الألعاب الجماعية من كافة الموظفين وصولاً إلى العمال هم أساس الفريق وعماده.