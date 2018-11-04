مزاد الشارقة للخيول يحقق مبيعات بـ 1.175 مليون درهم

الشارقة 24:

حقق مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم، مساء السبت، نجاحاً كبيراً، مع بيع 80% من جملة الخيول المعروضة في المزاد، الذي نظم على هامش مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي للسلالة المصرية، بنسخته الثانية عشرة.

ووصلت قيمة الخيول المباعة في المزاد، إلى مليون و175 ألف درهم، بمشاركة 80 من خيول سباقات السرعة "المضمار"، وعروض الجمال، بحضور مميز من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، وبعض الدول الشقيقة.

وشارك في المزاد، مرابط: الشارقة، والإمارات، والزبير، والفرس، وعجمان، والهواجر، وإسطبلات القاسمي، ونادي أبوظبي للفروسية، والعديد من مربي وملاك الخيول في الدولة، بينما حقق الجواد فنار الزبير لمربط الزبير، أعلى سعر بـ 95 ألف درهم.

وشهد المزاد، سعادة الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسعادة سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق .

وأكد سعادة اليحيائي، أن الحضور الكثيف في المزاد، هو علامة واضحة، على أن المزاد في كل عام يحقق هدفه، ويقدم نفسه كأهم حدث من نوعه على مستوى الدولة.