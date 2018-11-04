أبيض الشواطئ يختتم تحضيراته للمشاركة في كأس القارات

الشارقة 24 - محمود علي:





اختتم منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية سلسلة مبارياته الدولية الودية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري في ملعب كايت بيتش بمنطقة أم سقيم.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى جانب منتخبات مصر وإسبانيا والبرازيل، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات تاهيتي، أميركا، إيران وروسيا.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة شقيقه المنتخب المصري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الثلاثاء، فيما يواجه البرازيل يوم الأربعاء 7 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة إسبانيا يوم الخميس 8 نوفمبر.

وتقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم السبت 10 نوفمبر.

وخاض أبيض الشواطئ، السبت، آخر مبارياته الودية أمام نظيره الروسي انتهت بفوز الأخير 4-2، في تجربة جاءت قوية ومفيدة للجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي.