محمد المروي بطلاً لسباق الحمرية للدراجات لمسافة 30 كم

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز الدراج محمد حسن المروي بلقب سباق الحمرية للدراجات، الذي نظمه اتحاد الدراجات، وشارك فيه 14 دراجاً من 5 أندية، لسافة 30 كم، وذلك ضمن السباقات التي ينظمها الاتحاد محلياً وتشهد مشاركة ونجاح كبير هذا الموسم، كم نظم الاتحاد أربعة سباقات لفئات الناشئين والأشبال والبراعم والإناث، وشهد مشاركة 172 لاعباً ولاعبه في تطور كبير لأعداد المشاركين.

ونجح الدراج محمد المروي في الفوز بالمركز الأول، بعدما حقق زمن وقدره 40:39 دقيقة، وجاء في المركز الثاني خالد حسن من فريق الحمرية بزمن 41:03 دقيقة، وحل ثالثاً ماجد محمد البلوشي من فريق شباب الأهلي بزمن 41:57.

كما نظم الاتحاد أربعة سباقات مختلفة لباقي الفئات في خورفكان وشارك فيها 172 متسابقاً ومتسابقة، حيث فاز في سباق الناشئين الدراج عبد الله جاسم من نادي العربي، وجاء في المركز الثاني حمدان حسن من نادي شباب الأهلي، وحل ثالثاً يوسف ملا من نادي الشارقة، وشهد سباق الناشئين مشاركة 68 دراجاً لمسافة 20 كم.

وفي سباق الأشبال، فاز عيسى عبد الله من نادي النصر بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني علي آل علي من نادي العربي، ثم سعيد أحمد المنصوري من نادي التعاون في المركز الثالث بمسافة السباق 15 كم، وشهد مشاركة 53 دراجاً.

كم نظم الاتحاد سباق البراعم لمسافة 5 كم، وشارك فيه 41 لاعباً، وفاز فيه سلطان الشامسي من نادي الحمرية بالمركز الأول، وعلي أحمد من نادي الشارقة في المركز الثاني، وراشد علي من نادي الرمس في المركز الثالث.

وفي سباق الإناث، والذي نظم لمسافة 20 كم، بمشاركة 10 لاعبات، فازت اللاعبة صفية الصايغ بالمركز الأول من نادي أبوظبي للدراجات، وحلت في المركز الثاني وسام الدوغوغي، وطرفه محمد في المركز الثالث.

وفي نهاية السباقات، توّج عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكه الأمين العام المساعد، الفائزين.