العنبري: سنعمل على استغلال عاملي الأرض والجمهور أمام كلباء

الشارقة 24 – محمود علي:

أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أن فريقه سيدخل لقاء كلباء في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي طامحاً في مواصلة مشواره في الدوري بتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء اليوم الجمعة، قائلاً: "إن الفريق أجرى استعدادات كافية خلال فترة قصيرة بعد مباراته الأخيرة أمام العين، لذلك كانت أغلب التدريبات عبارة عن استشفاء للاعبين".

وطالب العنبري لاعبيه بضرورة استغلال عاملي الأرض والجمهور في لقاء اتحاد كلباء، ودعا إلى تركيز عالي بعد المستوى الجيد الذي قدمه الفريق، وتجاوز مباراة العين والعمل للقاء القادم أمام اتحاد كلباء.

وتأتي مواجهة الشارقة واتحاد كلباء بعد مواجهة العين التي تفوق فيها الملك بالفوز 2-1 على العين في قمة الجولة الماضية.

وتحدث العنبري عن فريق اتحاد كلباء قائلاً: "اتحاد كلباء دائماً ما يقدم مستويات جيدة خارج ملعبه، ويمتلك عناصر جيدة من مواطنين وأجانب ومدرب سبق له العمل في دورينا، لذا فالمباراة ستكون صعبة والتركيز مطلوب للخروج بنتيجة إيجابية".

وعن الغيابات أكد مدرب مدرب فريق الشارقة، أنه لا توجد غيابات في صفوف الفريق، وتم التحدث مع اللاعبين بخصوص اختلاف وضع الفريق عن المواسم السابقة.

وتابع العنبري قائلاً: "هذا الموسم لا يوجد فريق سهل وأغلب الأندية توفقت في تعاقداتها مع الأجانب، واتحاد كلباء يمتلك قوة هجومية جيدة ويجب أن نلعب بشكل متوازن في جميع الخطوط".