الحمادي يقتنص التعادل لشباب الأهلي أمام الوحدة باللحظات الأخيرة

الشارقة 24 – محمود علي:

تعادل فريقا الوحدة وشباب الأهلي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي احتضنها استاد آل نهيان في ختام منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي اليوم الخميس.

تقدم سبستيان تيغالي للوحدة في الدقيقة 33 وتعادل إسماعيل الحمادي لشباب الأهلي في الدقيقة 63، وعاد الوحدة ليسجل الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 70 عن طريق ليوناردو دي سوزا، وتمكن الحمادي مجدداً من تسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 83 ليحرم العنابي من تحقيق الفوز الأول على ملعبه الجديد في أول مباراة له.

ورفع العنابي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس.