الوصل يعود للانتصارات بسداسية في شباك الفجيرة

الشارقة 24 – محمود علي:

استعاد الوصل نغمة الانتصارات وفاز على ضيفه الفجيرة بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي اليوم الخميس.

تقدم كايو كورييا للوصل في الدقيقة 15 وأضاف فابيو دي ليما الهدف الثاني في الدقيقة 43، وعاد كايو كورييا لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 46، وقلل خالد عبد الله الفارق وسجل الهدف الأول للفجيرة في الدقيقة 64، وعاد فابيو دي ليما هو الآخر ليهز الشباك مجدداً وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 69 وتمكن الفجيرة من تقليل الفارق مجدداً في الدقيقة 76 عبر هلال سعيد.

وهز كايو الشباك مجدداً في الدقيقة 88، وشهد الوقت بدل الضائع هدفين الأول للفجيرة بأقدام عمر كوسوكو في الدقيقة الرابعة والثاني من فابيو دي ليما في الدقيقة الخامسة.

ورفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، وأنهى الفريق سلسلة من الهزائم امتدت على مدار الجولات الثلاث الماضية، في حين توقف رصيد الفجيرة عند 11 نقطة في المركز السادس.