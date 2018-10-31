في دوري الخليج العربي: عجمان يعود بثلاث نقاط ثمينة من كلباء

الشارقة 24 – محمود علي:

حقق عجمان فوزاً غالياً على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي استضافها استاد اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي اليوم الأربعاء.

تقدم عجمان في الدقيقة 17 عن طريق فاندر فييرا، وأضاف حسن عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 27، وسجل جوجاك الهدف الأول لاتحاد كلباء في الدقيقة 34، وتعادل مايك راموس في الدقيقة 57، ونجح مامي تيام في تسجيل الهدف الثالث لعجمان في الدقيقة 75.

ورفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، في حين توقف رصيد اتحاد كلباء عند 10 نقاط أيضاً لكنه تراجع إلى المركز الثامن.