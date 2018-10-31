إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة تستعرض نتائج الفرق

الشارقة 24:

اطلعت إدارة نادي الشارقة الرياضي للألعاب الجماعية، على آخر مستجدات الشؤون الإدارية والرياضية، واستعرضت نتائج الفرق الرياضية في كرتي اليد والسلة، بالبطولات المختلفة في الموسم الرياضي 2018-2019، والوقوف على احتياجات الفرق، لمواصلة النجاحات التي تحققت، في جميع المراحل السنية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الرابع لإدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، الذي عقد بمقر النادي، يوم الإثنين، برئاسة سعادة محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة النادي رئيس إدارة الألعاب الجماعية.

ودعا سعادة محمد عبيد الحصان، إلى ضرورة التعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، وإدارات المدارس، وتوفير الدعم اللازم لاستضافة النادي لتجمعات طلبة المدارس، في إطار منافسات وترتيبات دورة الألعاب المدرسية في نسختها الثانية بين أندية الإمارة، وتوجه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، على ما يبذلونه من جهود، في توفير كل متطلبات النجاح، لجميع الفرق الرياضية في كل الألعاب.