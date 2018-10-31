مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي‬ للسلالة المصرية ينطلق الخميس

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، عصر الخميس والجمعة، "مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي- السلالة المصرية"، بنسخته الـ 12 لأول مرة كمهرجان دولي، وبمشاركة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية.

ويقام المهرجان، بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، بمشاركة 90 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ومن الدول المشاركة.

ويعتبر مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي-السلالة المصرية معتمداً من قبل الهيئة الأوربية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة "الإيكاهو".

كما يقام، يوم السبت المقبل، مزاد الشارقة للخيول العربية، بمشاركة 80 جواداً.

وأوضح سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ومدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن المهرجان بانتقاله ليكون دولياً يكمل مسيرة نجاحه الكبيرة، والتي هي ثمرة دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وأكد سعادته، أن مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي للسلالة المصرية، يعتبر مهرجاناً متخصصاً بالخيول من السلالة المصرية، التي تعتبر من أنقى سلالات الخيل العربية الأصيلة، وأضاف أن أطفال مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية صنعوا الكؤوس الخاصة بالمهرجان، تزامناً مع حصول الشارقة على لقب "الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر"، واهتماماً من إدارة النادي، بتفعيل هذه الشريحة المهمة في المجتمع، توجه بالشكر إلى كافة المساهمين بإنجاح فعاليات المهرجان .